Банки в Китае чаще отказываются от сотрудничества с россиянами

Китайские банки чаще начали отказываться от платежей, которые проводят для оплаты товаров для российских маркетплейсов. Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно данным исследования Модуль банка и центра развития и поддержки предпринимательства PRO Wildberries, в январе – августе 2024 года на Китай приходилось 51,1% всех трансграничных платежей, которые проводили продавцы российских онлайн-магазинов. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 16,7%.

К теме! В отчете исследования указали, что сначала китайская сторона усложнила процесс проведения платежей из России на электронику, а со временем и на другие группы товаров. Добавляют, что россиянам уже сложно провести трансграничные расчеты, которые предназначены для покупки в Китае товаров повседневного спроса. Среди них одежда и продукты.

В то же время доля Турции в трансграничных платежах компаний, работающих с продажами, в январе – августе 2024 года, немного выросла: с 6,2% в 2023 году до 6,7%. Стоит добавить, что и китайские, и турецкие банки остерегаются вторичных санкций США, поэтому они довольно часто откажут в проведении российских платежей.

Далее – больше! С 12 октября китайские банки могут вообще прекратить принимать платежи из России. Дело в том, что именно тогда завершается срок действия лицензии США, которая позволяет проводить определенные операции, связанные с важными участниками российской финансовой инфраструктуры.