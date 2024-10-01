Банки у Китаї частіше відмовляються від співпраці з росіянами

Китайські банки частіше почали відмовлятися від платежів, які проводять для оплати товарів для російських маркетплейсів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зверніть увагу Долар стрімко дорожчає після серйозного обвалу

Згідно з даними дослідження Модуль банку та центру розвитку та підтримки підприємництва PRO Wildberries, у січні – серпні 2024 року на Китай припадало 51,1% усіх транскордонних платежів, які проводили продавці російських онлайн-магазинів. Порівняно з минулим роком цей показник впав на 16,7%.

До теми! У звіті дослідження вказали, що спершу китайська сторона ускладнила процес проведення платежів з Росії на електроніку, а з часом й на інші групи товарів. Додають, що росіянам уже складно провести транскордонні розрахунки, які призначені для купівлі в Китаї товарів повсякденного попиту. Серед них одяг та продукти.

Водночас частка Туреччини у транскордонних платежах компаній, які працюють з продажами, у січні – серпні 2024 року, трохи зросла: з 6,2% у 2023 році до 6,7%. Варто додати, що і китайські, і турецькі банки остерігаються вторинних санкцій США, тож вони досить часто відмовлять у проведенні російських платежів.

Далі – більше! З 12 жовтня китайські банки можуть взагалі припинити приймати платежі з Росії. Річ у тому, що саме тоді завершується термін дії ліцензії США, яка дозволяє проводити певні операції, пов'язані з важливими учасниками російської фінансової інфраструктури.