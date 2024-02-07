В Гонконге банки отказываются проводить российские платежи

Гонконгские банки прекратили принимать платежи из России, столкнувшись с проблемами в транзакциях с начала февраля. Большинство платежных систем, которыми пользовались российские учреждения, теперь стали для них недоступными.

Транзакции блокируются

Ранее российские компании могли осуществлять платежи в банки Гонконга через такие системы, как PingPong и Xtransfer. Однако, эти платежные каналы теперь блокируют транзакции от российских финансовых учреждений.

Читайте также Chouzhou Commercial Bank против россиян: какое решение принял китайский банк

Усиление ограничений на финансовые операции происходит на фоне роста санкционного давления. Особенно ощутимым это стало после усиления контроля со стороны китайских банков, которое совпало с визитом представителей Министерства финансов США в Гонконг.

Эти встречи состоялись в январе и ключевой темой обсуждения там была возможность вторичных санкций за поддержку России в торговле товарами двойного назначения.

! Отказ от приема платежей из России через указанные платежные системы заставил российские компании искать альтернативные пути для осуществления финансовых операций, включая открытие юридических лиц в странах, которые считаются дружественными к России.

Не только Гонконг

На днях о блокировании российских средств сообщило правительство Турции. В декабре некоторые граждане России столкнулись с тем, что не могут переводить средства в Турцию. Были случаи, когда финансы замораживались или же возвращались отправителю.

С 1 января ситуация обострилась, поскольку были приостановлены почти все финансовые переводы. Это привело к значительным финансовым потерям среди экспортеров, в частности турецкие производители столкнулись с проблемой получения оплаты за свою продукцию от российских клиентов.

! Изменения в финансовых операциях между Россией и Турцией стали заметными сразу после визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Турцию. После его приезда начали блокировать переводы средств, осуществленные как в турецких лирах, так и в российских рублях, адресованные турецким экспортерам от российских заказчиков.

Это произошло на фоне того, что Турция долгое время выступала в роли ключевого транзитного хаба для товаров, отправляемых российскими клиентами. Однако, как оказалось, проблемы с поступлением платежей на счета российских экспортеров были связаны с транспортировкой грузов, подпадающих под санкции или запреты.