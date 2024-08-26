Банки еще одной страны начали отклонять переводы в Россию

У россиян продолжают нарастать проблемы с финансовыми операциями за рубежом. Например, о важном решении сообщили несколько грузинских банков.

Банки в Грузии прекратили сотрудничество с мощной системой денежных переводов

Стало известно, что несколько банков Грузии решили прекратить сотрудничество с системой денежных переводов "Золотая корона". Главная причина – введение санкций США в отношении одного из разработчиков, согласно данным российских СМИ. Ранее американский Минфин ввел санкционные ограничения против трех российских компаний из финансового сектора - "Атол", "Диасофт" и Центр финансовых технологий (ЦФТ). Именно с последней компанией и связана система "Золотая корона".

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Кроме того, сообщают, что TBC Bank вообще убрал вкладку "Золотая корона" из собственного приложения, тогда как сервис Rico не выдает ранее отправленных платежей. При этом Bank of Georgia на сегодня отклоняет переводы, банк "Credo" пока их принимает.

Стоит добавить, что пока нет никакой официальной информации о запрете платежной системы на территории Грузии. Для понимания, система денежных переводов "Золотая корона" – это лидер по количеству денежных переводов из России в Грузию.