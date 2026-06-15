Крупнейший банк Португалии закрывает счета россиян
Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos принял решение закрыть счета некоторых россиян. Соответствующие уведомления получили клиенты из России.
Почему закрывают счета россиян в Португалии?
Принудительное закрытие счетов начнется с 14 августа, сообщает РБК.
Читайте также Обменники обновили курс доллара и евро – какова актуальная цена валюты в Украине
Интересно, что часть россиян начала получать такие уведомления еще с 9 июня. Как показывают переписки в чатах россиян:
- в основном такие сообщения поступали россиянам, не имеющим вида на жительство;
- не обновили статус в банке.
В то же время такие сообщения поступили и тем гражданам России, которые:
- работают в европейских или португальских компаниях;
- имеют вид на жительство в Португалии.
Критерии отбора пока неизвестны. Однако, как рассказала в чате одна из "пострадавших", сотрудники отделения Caixa Geral de Depositos объяснили ей, что банк намерен закрыть счета всем клиентам с российскими паспортами, у которых нет действующего вида на жительство.
Что предшествовало решению Caixa Geral de Depositos закрыть счета россиян?
- В апреле 2026 года банк обратился к клиентам. Тогда клиенты Caixa Geral de Depositos должны были обновить данные.
- В чатах можно увидеть подтверждение информации от банка. Ведь среди тех, кому поступило уведомление о закрытии счетов, есть россияне, которые ранее получали требование обновить информацию.