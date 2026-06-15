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15 июня, 17:29
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Крупнейший банк Португалии закрывает счета россиян

Анастасия Зорик

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos принял решение закрыть счета некоторых россиян. Соответствующие уведомления получили клиенты из России.

Почему закрывают счета россиян в Португалии?

Принудительное закрытие счетов начнется с 14 августа, сообщает РБК.

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Интересно, что часть россиян начала получать такие уведомления еще с 9 июня. Как показывают переписки в чатах россиян:

  • в основном такие сообщения поступали россиянам, не имеющим вида на жительство;
  • не обновили статус в банке.

В то же время такие сообщения поступили и тем гражданам России, которые:

  • работают в европейских или португальских компаниях;
  • имеют вид на жительство в Португалии.

Критерии отбора пока неизвестны. Однако, как рассказала в чате одна из "пострадавших", сотрудники отделения Caixa Geral de Depositos объяснили ей, что банк намерен закрыть счета всем клиентам с российскими паспортами, у которых нет действующего вида на жительство.

Что предшествовало решению Caixa Geral de Depositos закрыть счета россиян?

  • В апреле 2026 года банк обратился к клиентам. Тогда клиенты Caixa Geral de Depositos должны были обновить данные.
  • В чатах можно увидеть подтверждение информации от банка. Ведь среди тех, кому поступило уведомление о закрытии счетов, есть россияне, которые ранее получали требование обновить информацию.

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