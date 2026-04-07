Не смог выйти с российского рынка: банк-гигант из Нидерландов ошарашил заявлением

Нидерландская банковская группа ING расторгла сделку по продаже "российского бизнеса". Речь идет о реализации ING Bank (Eurasia). Его должна была приобрести компания Global Development JSC.

Что известно о решении нидерландского банка?

Фактически, это означает, что ING пока не покидает российский рынок, сообщает компания на своем официальном сайте.

Читайте также Украина помешала Кремлю получать сверхприбыли от нефти: Россия не способна защитить все объекты

Заметим, договоренность, о продаже ING Bank (Eurasia) JSC российской компании Global Development JSC появилась значительно раньше. О сделке сообщили еще 28 января 2025 года, отмечает Forbes.

Однако реализация так и не была осуществлена. Дело в том, что Global Development JSC не смогла получить необходимые разрешения от российских властей. А руководство ING не видит оснований, что это таки произойдет.

Наша позиция остается неизменной: мы не видим будущего для ING в России и сосредоточены на прекращении нашей деятельности на российском рынке. Мы оцениваем следующие шаги для достижения этой цели,

– указывает ING.

Как указывает компания, они готовы, что любой альтернативный сценарий выхода с российского рынка, будет иметь влияние на компанию. Оно ожидается аналогичное тому, что возникло при предыдущей сделке.

Что известно о деятельности ING в России?