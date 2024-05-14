Байден выдвинул ультиматум китайской криптоферме из-за ядерного оружия США

У компании MineOne Partners, которая занимается криптомайнингом, требуют продать земельный участок в штате Вайоминг. Важно подметить, что соответствующий запрос поступил из Белого дома.

В штате Вайоминг компания MineOne Partners держит свои сервисы для работы. Однако этот объект находится рядом с военно-воздушной базой Уоррен, где размещены американские ядерные баллистические ракеты.

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Белый дом поставил требование китайской криптоферме

Согласно последним данным, президент США Джозеф Байден требует от компании MineOne Partners рядом с военно-воздушной базой в течение 120 дней. В Белом доме выделили еще два момента, связанные с этой компанией:

Мажоритарным владельцем группы с Британских Виргинских островов – это граждане Китая;

При этом компания не сообщила американскому правительству об этой чувствительной транзакции.

Какие угрозы для США выделил Байден

В Конгрессе США все больше обеспокоены из-за того, что китайские группы скупают сельскохозяйственные и другие земельные участки в США, особенно вблизи военных объектов. Напомним, что китайский бизнесмен Чен Тяньцяо стал вторым крупнейшим владельцем земельных угодий в США среди иностранных граждан.

Также Джо Байден подметил, что компания MineOne использовала специализированное оборудование для майнинга криптовалют, которое включает иностранные технологии. Лидер США указал, что это представляет угрозу для национальной безопасности страны. В частности, в указе Байдена подметили, что "специализированное оборудование иностранного производства потенциально может способствовать наблюдению и шпионажу".

Также в документе упомянули, что наличие объектов недвижимости, принадлежащих иностранцам, вблизи стратегической ракетной базы и ключевого элемента американской ядерной триады также может представлять угрозу для нацбезопасности США.