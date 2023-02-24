Таким образом, глава Белого дома сделал ставку на то, что Аджай Банга, имеющий связи с частным сектором и развивающимися рынками, даст старт капитальным изменениям в институте с 78-летней историей. В частности это поможет лучше реагировать на климатические изменения.

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Белый дом выдвинул кандидатуру на должность главы Всемирного банка

Джо Байден добавил, что Банга родом из Индии, имеет особый взгляд на вызовы, стоящие перед развивающимися странами и возможности Всемирного банка в борьбе с проблемой бедности. Американский президент также выделил следующие моменты:

Уникальные способности Аджая для получения должности руководителя Всемирного банка в такой сложный исторический период;

Бизнесмен имеет 30-летний опыт создания и управления успешными глобальными компаниями с рабочими местами и инвестициями в развивающиеся экономики.

Также бывший глава Mastercard работал с мобилизацией государственных и частных ресурсов для решения насущных проблем. В том числе речь идет об изменении климата. Новый глава Всемирного банка планируется избрать до начала мая.

До этого организацию возглавлял Дэвид Малпасс, объявивший о своей отставке на прошлой неделе. Это решение имели месяцы споров по изменению климата и давлению со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен. Чиновница настаивала на том, чтобы Малпасс перешел в более смелую позицию и принимал более "творческие реформы".

Что известно о Всемирном банке Это кредитно-финансовое учреждение, созданное в 1945 году. Это одна из крупнейших в мире организаций, оказывающая финансовую помощь в целях развития.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, Аджай Банга ушел из Mastercard в 2021 году. В компании он проработал 10 лет. Под его руководством известная платежная система достигла 13-кратного роста по уровню рыночной капитализации на рынке. На момент создания этого материала стоимость Mastercard на рынке составляет 338,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Следующий пост бизнесмена – заместитель главы американской компании General Atlantic, где он консультирует руководство по стратегии компаний и вовлечен в создание инвестиционных стратегий ее ключевых региональных отделов.