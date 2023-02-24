Таким чином, очільник Білого дому зробив ставку на те, що Аджай Банга, який має зв'язки з приватним сектором та ринками, що розвиваються, дасть старт капітальним змінам в інституції з 78-річною історією. Зокрема, це допоможе краще реагувати на кліматичні зміни.

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Білий дім висунув кандидатуру на посаду глави Світового банку

Джо Байден додав, що Банга родом з Індії, має особливий погляд на виклики, які стоять перед країнами, що розвиваються та можливості Світового банку у боротьбі з проблемою бідності. Американський президент також виділив такі моменти:

Унікальні здібності Аджай для отримання посади керівника Світового банку у такий складний історичний період;

Бізнесмен має 30-річний досвід створення та управління успішними глобальними компаніями з робочими місцями та інвестиціями в економіки, що розвиваються.

Також колишній очільник Mastercard працював із мобілізацією державних та приватних ресурсів для розв'язання нагальних проблем. В тому числі йдеться про зміни клімату. Нового главу Світового банку планують обрати до початку травня.

До цього організацію очолював Девід Малпасс, який оголосив про свою відставку на минулому тижні. Цьому рішенню перебували місяці суперечок щодо змін клімату та тиску зі сторони очільниці Мінфіну США Джанет Єллен. Чиновниця наполягала на тому, щоб Малпасс перейшов до більш сміливої позиції та ухвалював більш "творчі реформи".

Що відомо про Світовий банк Це кредитно-фінансова установа, яку створили у 1945 році. Це одна з найбільших у світі організацій, що надає фінансову допомогу з метою розвитку.

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, Аджай Банга пішов з Mastercard у 2021 році. У компанії він пропрацював 10 років. Під його керівництвом відома платіжна система досягла 13-кратного зростання за рівнем ринкової капіталізації на ринку. На момент створення цього матеріалу, вартість Mastercard на ринку становить 338,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Наступна посада бізнесмена – заступник очільника американської компанії General Atlantic, де він консультує керівництво щодо стратегії компаній та залучений до створення інвестиційних стратегій її ключових регіональних відділів.