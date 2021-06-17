Байден намекнул Путину на возможности США в киберпространстве и предложил план действий

В среду, 16 июня, состоялась встреча президента США Джозефа Байдена и лидера России Владимира Путина. Глава Белого дома использовал эту возможность для того, чтобы решить проблему с хакерами.

Джозеф Байден поинтересовался у Владимира Путина, хотел бы он, чтобы целью хакеров стали российские нефтепроводы. В связи с этим лидер США предложил своему "коллеге" предотвратить вероятное повторение подобных ситуаций.

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Байден предупредил Путина

Этот вопрос прозвучал во время переговоров президентов в Швейцарии всего через несколько недель после того, как один из важнейших нефтепроводов США Colonial Pipeline стал жертвой кибератаки. Подозревают, что ответственность за это нападение лежит на хакерской группе, которая известна как DarkSide. Через кибератаку трубопровод не работал больше недели, вызвав панику среди водителей на юго-восточном побережье США.

Именно поэтому Джозеф Байден предложил список из 16 критически важных объектов инфраструктуры, которые будут недоступны для кибератак. В список вошли и объекты энергетической инфраструктуры. Глава Белого дома отметил, что в случае нападения на эти объекты правительство США обязательно отреагирует.

После атаки на Colonial Pipeline администрация Байдена изменила правила кибербезопасности для критически важной инфраструктуры. В частности, теперь компании из этого сектора обязаны сообщать Министерству внутренней безопасности об инцидентах связанные с атаками хакеров. В апреле команда Джо Байдена ввела новые санкционные ограничения против России. Санкции были введены из-за атаки на SolarWinds, и попытки сорвать президентские выборы. Весной американский президент предупредил Путина, что любые действия против США будут иметь соответствующие последствия.

Российская Федерация отрицает свою причастность к атаке на Colonial Pipeline. Джозеф Байден заявил, что за атакой стояло не правительство России, но есть доказательства того, что нападавшие проживали в РФ.

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