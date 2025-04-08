Деньги теряют все, но не Уоррен Баффет: как миллиардер защитил свои деньги

Большинство американских миллиардеров с начала 2025 года потеряли десятки миллиардов долларов. Однако есть миллиардер, который увеличил свой капитал.

Почему Уоррен Баффет увеличивает капитал, тогда как самые богатые люди мира теряют миллиарды

Легендарный инвестор Уоррен Баффет сегодня входит в первую пятерку самых богатых людей мира. Однако в отличие от других миллиардеров, он увеличил свое состояние за первые несколько месяцев 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 8 апреля Уоррен Баффет владеет капиталом в размере 154 миллиардов долларов. С января его состояние выросло на 11,5 миллиарда долларов. И на фоне масштабного обвала на фондовых биржах мира стало понятно, что решения инвестора, которые он принимал в 2024 году, помогли ему защитить свое состояние.

К теме! Крупнейшие фондовые рынки мира зафиксировали один из худших обвалов за годы из-за новых пошлин США. Дональд Трамп ввел тарифы почти для всех стран мира 2 апреля, назвав его "днем освобождения".



Тройка самых богатых людей мира – Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг – потеряла от 11 до почти 18 миллиардов долларов за день. Кроме того, фондовый рынок США резко обвалился сразу после открытия торгов и потерял всего за несколько минут более 2 триллионов долларов.

Речь идет о том, что Уоррен Баффет в 2024 году активно продавал акции из своего инвестиционного портфеля:

В третьем квартале 2024 года Баффет продал почти 100 миллионов акций Apple. Всего с начала года он избавился примерно 600 миллионов ценных бумаг техгиганта.

акций Apple. Всего с начала года он избавился примерно 600 миллионов ценных бумаг техгиганта. Летом прошлого года компания Баффета распродавала акции Bank of America. Эта сделка принесла инвестору более 5 миллиардов долларов.

Благодаря этому компания Berkshire Hathaway, которая принадлежит Уоррену Баффету, накопила огромную сумму в наличных, а именно 334 миллиарда долларов. Аналитики считают, что решение о продаже миллионов акций – это признак того, что Баффет предсказал нестабильность на фондовом рынке и падение цен.