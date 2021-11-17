Стивен Роуч заявил, что существует только один способ сдержать инфляцию – немедленно поднять процентную ставку. По его словам, если Федеральная резервная система США (ФРС) не станет действовать, то рост цен может стать новым потрясением для экономики.

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Американский экономист обеспокоен инфляцией

Стивен Роуч, занимающий пост старшего научного сотрудника Йельского университета, считает, что Федеральная резервная система США придерживается мнения, что инфляция – это временный эффект, связанный с восстановлением экономики после коронакризиса.

Я бы просто возложил бремя ответственности на ФРС. Чем дольше они откладывают более веское усиление монетарной политики, тем больше риски стагфляции,

- подчеркнул экономист.

Роуч также добавил, что уровень спроса в разы выше, чем думали в ФРС, когда прогнозировали инфляцию на последних встречах. Поэтому дисбаланс спроса и предложения на рынке, скорее всего, будет носить постоянный характер. Экономист также уверен, что ФРС неправильно расставила приоритеты.

В частности, он сомневается в намерении центробанка США уменьшить свой баланс перед повышением ставок. Стивен Роуч, также являвшийся главой правления Morgan Stanley Asia во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, настаивает на том, что ФРС должна поднять процентные ставки, а не беспокоиться о своем балансе.