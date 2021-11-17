Стівен Роуч заявив, що наразі існує лише один спосіб стримати інфляцію – негайно підняти процентну ставку. За його словами, якщо Федеральна резервна система США (ФРС) не почне діяти, то зростання цін може стати новим потрясінням для економіки.

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Американський економіст занепокоєний через інфляцію

Стівен Роуч, який обіймає посаду старшого наукового співробітника Єльського університету, вважає, що Федеральна резервна система США дотримується думки, що інфляція – це тимчасовий ефект, пов'язаний з відновленням економіки після коронакризи.

Я б просто поклав тягар відповідальності на ФРС. Чим довше вони відкладають більш вагоме посилення монетарної політики, тим більші ризики стагфляції,

– наголосив економіст.

Роуч також додав, що рівень попиту в рази вищий, ніж думали у ФРС, коли робили прогноз щодо інфляції на останніх зустрічах. Тож дисбаланс попиту та пропозиції на ринку, найімовірніше, буде мати постійний характер. Економіст також переконаний, що ФРС неправильно розставила пріоритети.

Зокрема, він має сумніви щодо наміру центробанку США зменшити свій баланс перед підвищенням ставок. Стівен Роуч, який також був главою правління Morgan Stanley Asia під час спалаху атипової пневмонії у 2003 році, наполягає на тому, що ФРС має підняти процентні ставки, а не турбуватися про свій баланс.