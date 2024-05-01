Австрия предостерегает Raiffeisen bank от сделки с олигархом из окружения Путина: все из-за США

Власти Австрии обратились с важным призывом к одному из самых мощных банков страны, который продолжает работать в России. В центре внимания потенциальная сделка между и олигархом из окружения Владимира Путина.

Об опасениях австрийских властей рассказали Reuters лица, которые знакомы с ситуацией. В частности, официальная Вена обеспокоена из-за реакции США.

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Что известно о сделке между Raiffeisen Bank и российским олигархом

Райффайзен Банк планирует приобрести долю в строительной группе Strabag. Сумму сделки оценивают в 1,5 миллиарда евро. Компанию связывают с Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США с 2018 года.

Ранее сообщалось, что кредитор имеет на цель приобрести примерно 24% акций компании Strabag. Это также называли попыткой банка вывести из России часть своих доходов, которые застряли там из-за санкционных ограничений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину именно Raiffeisen Bank из Австрии является крупнейшим западным кредитором, который продолжает работать на рынке агрессора.

В результате Райффайзен Банк планировал ценные акции Strabag передать материнской Raiffeisen Bank International в виде дивидендов. Австрийский кредитор имел целью сохранять эти активы как долгосрочную инвестицию.

Какое предупреждение получил банк

Центральный банк Австрии в последние недели обратился с предупреждениями к Raiffeisen Bank International. Представители регулятора заявляли, что сделка может привести к негативным последствиям. Речь идет о вероятных штрафных санкциях для банка от США.

В частном формате австрийские чиновники также обращались к банку относительно сделки с Дерипаской. Они считают, что ее могут расценить, как нарушение санкций.

Более того, сообщают, что американские власти предупредили Raiffeisen Bank International, что не даст своего согласия на сделку с подсанкционным олигархом. Американцы даже заявили, что могут наложить штраф, если банк будет продолжать настаивать на своем. Кроме того, США могут даже прекратить долларовые платежи для австрийского банка, что является более радикальным шагом.

Комментарии от австрийского банка

Зато в Raiffeisen Bank International сообщили, что соглашение о покупке ценных бумаг Strabag остается предметом проверки на соответствие требованиям законодательства, а также добавили, что не будут покупать акции ни у Дерипаски, ни у любого другого лица, против которого введены санкции.