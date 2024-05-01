О ключевых изменениях на рынке нефти и колебания цен – читайте в материале 24 Канала.

Как изменились цены на рынке нефти

В среду, 1 мая, баррель нефти Brent стоит 84,85 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,48 доллара или 1,7%. Речь идет об июльских фьючерсах на нефть. Кроме того, этот бренд нефти успел упасть до минимального уровня с 15 марта.

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Американская нефть WTI упала в цене на 1,49 доллара или 1,8% до 80,44 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Это самый низкий уровень с 22 марта.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,22 доллара за баррель (- 1,29%)

Контракты WTI торгуются по цене 80,74 доллара за баррель (- 1,45%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть подешевела в среду более чем на 1%. Кроме того, черное золото падает в цене третий день подряд. Все это происходит из-за надежд о соглашении о прекращении огня на Ближнем Востоке. Еще один важный фактор влияния – росте запасов и добычи нефти у крупнейшего потребителя в мире – США.