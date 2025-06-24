Акции американских и европейских авиакомпаний стремительно растут: в чем причина

Акции американских и европейских авиакомпаний выросли на фоне ожиданий сохранения режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Ранее им приходилось отменять рейсы в популярные ближневосточные города, включая Дубай и Доху.

На сколько выросли акции авиакомпаний

Ценные бумаги европейских авиаперевозчиков, таких как Air France-KLM, British Airways, и Lufthansa, прибавили в цене от 6% до 10%. Акции Wizz Air выросли на 3,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американские авиакомпании – United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines – на утренних торгах также подорожали. Примерно на 4% каждая.

Почему выросли акции авиакомпаний

Авиакомпании по всему миру ранее отменили рейсы в несколько ближневосточных городов, включая Дубай и Доху. Это произошло после того, как несколько стран закрыли свое воздушное пространство в ответ на удар Ирана по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

Рост акций туристических компаний объясняется как снижением цен на топливо, так и снижением геополитических рисков: возможного спада интереса к зарубежным поездкам, вызванного эскалацией конфликта, вероятно, удалось избежать,

– отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.

Участники рынка рассчитывают на дальнейшее сохранение режима прекращения огня между Израилем и Ираном.