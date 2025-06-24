Акции американских и европейских авиакомпаний стремительно растут: в чем причина
- Акции американских и европейских авиакомпаний выросли из-за ожидания сохранения режима прекращения огня между Израилем и Ираном.
- Ценные бумаги европейских авиакомпаний, таких как Air France-KLM, British Airways, и Lufthansa, прибавили в цене от 6% до 10%, а акции американских авиакомпаний – United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines – выросли примерно на 4%.
Акции американских и европейских авиакомпаний выросли на фоне ожиданий сохранения режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Ранее им приходилось отменять рейсы в популярные ближневосточные города, включая Дубай и Доху.
На сколько выросли акции авиакомпаний
Ценные бумаги европейских авиаперевозчиков, таких как Air France-KLM, British Airways, и Lufthansa, прибавили в цене от 6% до 10%. Акции Wizz Air выросли на 3,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Американские авиакомпании – United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines – на утренних торгах также подорожали. Примерно на 4% каждая.
Почему выросли акции авиакомпаний
Авиакомпании по всему миру ранее отменили рейсы в несколько ближневосточных городов, включая Дубай и Доху. Это произошло после того, как несколько стран закрыли свое воздушное пространство в ответ на удар Ирана по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.
Рост акций туристических компаний объясняется как снижением цен на топливо, так и снижением геополитических рисков: возможного спада интереса к зарубежным поездкам, вызванного эскалацией конфликта, вероятно, удалось избежать,
– отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.
Участники рынка рассчитывают на дальнейшее сохранение режима прекращения огня между Израилем и Ираном.