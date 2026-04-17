Криптобиржу, связанную с россиянами, обокрали на более чем 13 миллионов долларов

На криптобиржу Grinex была совершена масштабная кибератака. В результате чего, было украдено активов на почти 1 миллиард рублей. Согласно теперешнему курсу, это более – 13 миллионов долларов.

Что произошло с Grinex?

Grinex это подсанкционная биржа. Она сейчас базируется в Кыргызстане, сообщает Reuters.

Кто именно является виновником атаки пока неизвестно. Grinex обвиняет иностранные спецслужбы недружественных государств в причастности к этому делу, сообщается на официальном сайте биржи.

Ведущая крипторублевая биржа Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия иностранных спецслужб. В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей,

– указывает Grinex.

Заметим, именно Grinex ранее обвиняли в помощи россиянам обходить санкции. Для того, чтобы избежать ограничений, использовался стейблкоин A7A5 (он привязан к российскому рублю).

Согласно оценкам, указанная инфраструктура стала одним из инструментов для поддержки внешнеторговых расчетов Кремля. Особенно это стало актуальным после отключения России от системы SWIFT.

Напомним! Россию отключили от SWIFT из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Что важно знать о криптобирже Grinex?