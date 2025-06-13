Критический тест для доллара: почему валюта США оказалась под давлением

Отношение к доллару США в мире постепенно меняется. Доказательством этого является реакция рынков на атаку Израиля на Иран.

Статус доллара в мире

В течение многих лет доллар США имел статус актива-гавани, на который обращают особое внимание во времена неопределенности. В частности, атака Израиля на Иран может стать важным тестом для доллара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дело в том, что доллар США после новостей об ударах Израиля по Ирану зафиксировал спад на рынке, что является очень необычной динамикой. Лишь со временем американская валюта вернулась к росту, укрепив свои позиции на рынке. Позиция США как крупнейшего производителя нефти в мире, вероятнее всего, помогла доллару восстановить позиции относительно других валют, когда цены нефть взлетели более чем на 9%.

Тогда как днем ранее Индекс доллара США упал до минимума за 3 года. На валюту давили следующие факторы влияния:

Опасения относительно повышения тарифов со стороны США для других стран;

Ухудшение прогнозов для американской экономики, которая является крупнейшей в мире.

Кроме того, кампания на рынках под названием "продай Америку" привела к обвалу ряда американских активов – от акций до облигаций. Более того, это привело к возникновению вопросов относительно статуса доллара США, как валюты-убежища.

Для понимания, статус актива-убежища базируется на следующих принципах: экономическая стабильность, ликвидность и доверие. Слабые позиции доллара США на рынке в 2025 году свидетельствует о проблемах во всех трех сферах.