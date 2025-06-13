Почему снова хотят снизить "потолок" цен на нефть

Лидеры стран "Большой семерки" встретятся 15-17 июня в Канаде. Одним из вопросов саммита будет обсуждение ценового предела на российскую нефть, который был введен в конце 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Действующие ограничения позволяют продавать российскую нефть третьим странам с использованием западных страховых услуг при условии, что ее цена не превышает 60 долларов за баррель. При этом страны ЕС и Великобритания уже несколько недель добиваются снижения этого порога.

Падение мировых цен на нефть сделало текущий предел в 60 долларов фактически неактуальным. По словам источников издания, ЕС и Великобритания готовы самостоятельно снизить потолок цены на нефть при поддержке других европейских стран G7 и Канады. ЕС уже предложил снизить ограничения до 45 долларов в своем 18-м пакете санкций.

Заметьте! Пока неизвестно какое решение примут США – европейцы настаивают на одинаковом подходе на предстоящей встрече. Позиция Японии, также остается неопределенной.

На сколько хотят снизить "потолок" цен на нефть

Как отмечается, европейские страны стремятся снизить предельную цену на нефть с 60 до 45 долларов.

Положительные сигналы поступают от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы воспользуемся G7, чтобы попытаться привлечь США на нашу сторону,

– добавил собеседник издания.

При этом на вопрос о поддержке Дональдом Трампом ограничения цен на российскую нефть представитель Белого дома ответил, что президент рассчитывает на "активную дискуссию по ключевым экономическим и геополитическим вопросам".

Присоединятся ли США к новым ценовым ограничениям на российскую нефть

Как сообщили источники, на недавней встрече министров финансов G7 в Канадских Скалистых горах министр финансов США Скотт Бессент не был убежден в необходимости снижать текущий лимит.

Однако некоторые американские сенаторы, включая Линдси Грэма, уже выразили поддержку этой идеи. Грэм предложил ввести новый жесткий пакет санкций против России, который предусматривает высокие пошлины на покупателей российской нефти.

При этом собеседники издания уточняют, что поддержка Вашингтона не является решающим фактором снижения лимита, поскольку британские страховщики и танкерный флот ЕС уже доминируют на рынке. Впрочем, США сохраняют влияние через долларовые расчеты по нефти и банковскую систему.