Дизайн "шагов": какими могут быть новые монеты в Украине

Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет в Украине с "копеек" на "шаги". Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о возможном дизайне новых монет.

НБУ хочет разработать новый дизайн для "шагов"

По его словам, есть два варианта: просто изменить название на "шаги" без изменения дизайна, или же разработать новый дизайн, который бы символизировал это изменение, передает 24 Канал.

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Это важно не только для восстановления исторической справедливости, но и для того, чтобы отразить символичность момента.

Андрей Пышный Председатель НБУ Я хочу, чтобы команда Национального банка поработала над новым дизайном. Потому что в этом решении будет демонстративность. Мы должны не только восстановить справедливость, возможно, мы должны как-то ее отрефлексировать, символизировать, отчеканить символичность этого момента на монете "шаг".

Тираж новых монет составит 20 миллионов. Как пример, монеты, выпущенные в поддержку Вооруженных сил Украины, имеют тираж не менее 10 миллионов.

Национальный банк надеется, что эта инициатива привлечет внимание к дизайну и символике денег, а также будет способствовать созданию экспертной среды для обсуждения новых символов и сообщений, которые должны быть отражены на монетах.

Идеи по дизайну банкнот

По словам Пышного, в Европейском Союзе в течение последних 30 лет трижды обновляли дизайн банкнот, достигнув консенсуса. НБУ надеется, что обсуждение возможных изменений может привести к новым идеям и символам, которые будут иметь фундаментальное значение для страны и ее будущих поколений.

Очень интересный факт об украинской гривне – это то, что у нас используется такая система использования изображений постать, как в долларе США...Но меня заинтересовала другая история. Евро каждое десятилетие меняет свой дизайн, меняет то, что на нем изображено. В Украине мы держимся вокруг одних и тех же фигур, причем, по моему личному мнению, их подбор не отражает нашу обыденность,

– делится глава НБУ.

Он добавил, что попросил команду НБУ создать панно со всеми образцами банкнот от самых первых до современных, чтобы проанализировать, как они отражают исторический контекст.