В чём причина таких изменений
Впоследствии котировки частично отыграли потери и составили 100,65 рубля, что на 3,67% меньше по сравнению с предыдущей сессией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Московской биржи.
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На стоимость акций компании давят сразу несколько факторов:
- отказ Европы от российских энергоресурсов после начала полномасштабной войны против Украины;
- снижение цен на нефть на фоне сигналов о деэскалации между США и Ираном;
- неспособность Кремля договориться с Китаем о новом контракте на поставку газа.
Кроме того, аналитики связывают ухудшение настроений вокруг компании с недавней атакой украинских беспилотников на Московский НПЗ, входящий в структуру "Газпром нефти".Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
К слову, за последние 12 месяцев акции "Газпрома" подешевели примерно на 20%. В настоящее время его рыночная капитализация составляет всего 2,38 триллиона рублей, или около 32 миллиардов долларов (против 1 триллиона долларов, обещанного руководством в 2008 году).
Таким образом, "Газпром", который накануне мирового финансового кризиса был третьей по стоимости компанией в мире после американских ExxonMobil и General Electric, сейчас стоит лишь около 3% от той капитализации, которую ему тогда прогнозировало руководство.
Напомним, несмотря на трудности "Газпрома", Россия не прекращает попыток расширить экспорт газа. В частности, недавно стало известно, что Турция ведет переговоры о продлении соглашения об импорте, срок действия которого истекает в конце 2026 года.