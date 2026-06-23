В чём причина таких изменений

Впоследствии котировки частично отыграли потери и составили 100,65 рубля, что на 3,67% меньше по сравнению с предыдущей сессией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Московской биржи.

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На стоимость акций компании давят сразу несколько факторов:

отказ Европы от российских энергоресурсов после начала полномасштабной войны против Украины;

снижение цен на нефть на фоне сигналов о деэскалации между США и Ираном;

неспособность Кремля договориться с Китаем о новом контракте на поставку газа.

Кроме того, аналитики связывают ухудшение настроений вокруг компании с недавней атакой украинских беспилотников на Московский НПЗ, входящий в структуру "Газпром нефти".

К слову, за последние 12 месяцев акции "Газпрома" подешевели примерно на 20%. В настоящее время его рыночная капитализация составляет всего 2,38 триллиона рублей, или около 32 миллиардов долларов (против 1 триллиона долларов, обещанного руководством в 2008 году).

Таким образом, "Газпром", который накануне мирового финансового кризиса был третьей по стоимости компанией в мире после американских ExxonMobil и General Electric, сейчас стоит лишь около 3% от той капитализации, которую ему тогда прогнозировало руководство.

Напомним, несмотря на трудности "Газпрома", Россия не прекращает попыток расширить экспорт газа. В частности, недавно стало известно, что Турция ведет переговоры о продлении соглашения об импорте, срок действия которого истекает в конце 2026 года.