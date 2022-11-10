Американская компания, акции которой торгуются на фондовом рынке, потеряла триллион долларов из-за сочетания нескольких факторов. Речь идет о мощной инфляции, усилении монетарной политики и исторической распродаже на рынке из-за неутешительных квартальных отчетов.

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Исторический провал Amazon

В среду, 9 ноября, стоимость акций компании Amazon упала на 4,3%. Это привело к тому, что рыночная капитализация техгиганта упала в 879 миллиардов долларов. В июле 2021 года этот показатель достиг пика – 1,88 триллиона долларов. США.

К теме! В конце сентября 6 мощных американских компаний по технологическому сектору за день потеряли почти 300 миллиардов долларов. Все из-за опасений инвесторов, что рецессия может иметь крайне негативные последствия для всей сферы.

В целом текущий год был не прост для многих компаний из технологического сектора. Опасения по поводу рецессии еще больше усложняет ситуацию для этой сферы. Пятерка самых мощных американских технологических компаний по уровню доходов в этом году зафиксировали потерю почти 4 триллиона долларов рыночной капитализации.

Крупнейший в мире ритейлер в течение этого года также был вынужден привыкать к переменам, поскольку его клиенты начали возвращаться к привычкам к пандемии. Ценные бумаги компании упали почти на 50% в связи с рядом факторов. Речь идет о:

Замедление размеров продаж;

Резкий рост издержек;

Агрессивная политика Федерального резерва.

Основатель компании Джефф Безос также пострадал за этот год. Его капитал с начала 2022 года уменьшился примерно на 83,2 миллиарда долларов. На момент создания этого материала, он владеет состоянием в размере и 109 миллиардов долларов и занимает 4 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире от Bloomberg.