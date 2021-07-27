Представители компании Amazon, которую основал самый богатый человек мира Джефф Безос , категорически отрицали все слухи об интеграции криптовалюты в ее сервисы.

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Amazon прокомментировала слухи о биткоине

Несмотря на наш интерес к космосу, спекуляции, возникшие вокруг наших конкретных планов относительно криптовалют, не соответствуют действительности. Мы все еще сосредоточены на изучении того, как это может выглядеть для покупателей на Amazon,

– говорится в заявлении компании.

Интересно, что в начале этой недели биткоин резко подорожал – до 39 700 долларов. Многие, кто считает, что публикация данных инсайдера якобы о планах компании Джеффа Безоса по интеграции биткоина – это одна из причин стремительного подорожания цифровой монеты. Однако, после категорического отказа Amazon стоимость криптовалюты начала падать. Yahoo! Finance сообщает, что сначала цена упала до 37 598 долларов в Нью-Йорке. После этого биткоин потерял 3,5% на торгах в Гонконге, обвалившись к 36 620 долларов. По данным CoinDesk , сейчас биткоин стоит 37, 330 долларов за монету.

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk

Представитель Amazon добавил, что компания стремится выяснить, как их клиенты относятся к такой опции. На прошлой неделе гигант электронной коммерции заявил, что они ищут руководителя цифровой валюты и блокчейна.