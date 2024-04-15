Санкции на Российские металлы вызвали рекордное подорожание алюминия

Цены на алюминий стремительно взлетели до рекордных показателей на Лондонской бирже металлов. Это связывают с новыми санкциями США и Великобритании, запрещающими поставки российского алюминия.

Как "подскочили" цены

Введенные 12 апреля санкции касаются поставок алюминия, никеля и меди. Ограничения имеют целью сократить способность Кремля финансировать военные действия и чтобы перекрыть российским производителям доступ к западным биржам.

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При этом, металл продолжит поставляться в страны-союзники, которые в этом нуждаются. Вскоре после объявления санкций цены на металлы стремительно подскочили из-за "беспокойства, что санкции сократят потоки российских металлов на западные рынки".

Алюминий вырос на 9.4% в начале торгов , это самый большой рост с момента запуска текущей формы контракта в 1987 году, тогда как никель вырос на 8.8%.

, это самый большой рост с момента запуска текущей формы контракта в 1987 году, тогда как никель вырос на 8.8%. Однако оба металла выросли примерно на 2% в начале торгов в Европе.

На Шанхайской бирже фьючерсов – где некоторые виды российского металла все еще могут быть доставлены - цена на алюминий была немного ниже, тогда как никель вырос на 2.9%.

! Лондонская биржа металлов (LME) играет ключевую роль в формировании мировых цен, однако большинство металлов покупаются и продаются между шахтерами, трейдерами и производителями напрямую, минуя склады биржи. Российские производители уже увеличили объемы продаж в Китай, поскольку многие западные покупатели отказались от их продукции.

Есть ли эффект от санкций

Россия закрывает 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Ограничения все равно будут иметь отклик на рынках металлов из-за ключевой роли LME, чьи цены используются как ориентир в огромном количестве контрактов по всему миру.

Хотя резкие колебания цен и свидетельствуют о том, что трейдеры готовятся к дальнейшим потрясениям в цепях поставок, санкции маловероятно смогут помешать России продавать свои металлы, пишет Bloomberg.

! Также меры, вероятно, укрепят статус Китая как последнего покупателя для Москвы, потенциально оставляя российские поставки со значительными дисконтами к ценам LME. Что касается волатильности, структура санкций также может привести к краткосрочному скачку в поставках старых российских металлов в склады LME.