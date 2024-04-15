Як "підскочили" ціни

Запроваджені 12 квітня санкції стосуються постачання алюмінію, нікелю та міді. Обмеження мають на меті скоротити здатність Кремля фінансувати воєнні дії та щоб перекрити російським виробникам доступ до західних бірж.

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При цьому, метал продовжить постачатися до країн-союзників, які цього потребують. Незабаром після оголошення санкцій ціни на метали стрімко підскочили через "занепокоєння, що санкції скоротять потоки російських металів на західні ринки".

Алюміній виріс на 9.4% на початку торгів , це найбільше зростання з моменту запуску поточної форми контракту в 1987 році, тоді як нікель зріс на 8.8%.

, це найбільше зростання з моменту запуску поточної форми контракту в 1987 році, тоді як нікель зріс на 8.8%. Однак обидва метали виросли приблизно на 2% на початку торгів в Європі.

На Шанхайській біржі ф'ючерсів – де деякі види російського металу все ще можуть бути доставлені — ціна на алюміній була трохи нижчою, тоді як нікель зріс на 2.9%.

Цікаво! Лондонська біржа металів (LME) відіграє ключову роль у формуванні світових цін, однак більшість металів купуються і продаються між шахтарями, трейдерами та виробниками безпосередньо, минаючи склади біржі. Російські виробники вже збільшили обсяги продажів до Китаю, оскільки багато західних покупців відмовились від їхньої продукції.

Чи є ефект від санкцій

Росія закриває 6% світового постачання нікелю, 5% алюмінію і 4% міді. Обмеження все одно матимуть відгомін у ринках металів через ключову роль LME, чиї ціни використовуються як орієнтир у величезній кількості контрактів по всьому світу.

Хоч різкі коливання цін і свідчать про те, що трейдери готуються до подальших потрясінь у ланцюгах постачання, санкції малоймовірно зможуть перешкодити Росії продавати свої метали, пише Bloomberg.

Зауважте! Також заходи, ймовірно, зміцнять статус Китаю як останнього покупця для Москви, потенційно залишаючи російські поставки зі значними дисконтами до цін LME. Що стосується волатильності, структура санкцій також може призвести до короткотермінового стрибка в поставках старих російських металів у склади LME.