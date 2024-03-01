Газ из Азербайджана: Албания начнет импорт с 2026 года
Источник:Министерство энергетики Азербайджана
С 2026 года Азербайджан начнет поставлять газ в Албанию. Запланированный объем составляет 200 миллионов кубометров в год.
Страны начинают сотрудничество с 2026 года
Между главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым и исполнительным директором TAP Лукой Скайпатти состоялась встреча.
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На ней они обсудили ход выполнения первого этапа расширения Трансадриатического газопровода (TAP). Его планируют расширить до дополнительных 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года. Также проговорили процесс тестирования для следующего расширения.
Трубопровод будет готов к дополнительной подаче до конца 2025 года. Этот объем с 2026 года будут поставлять в Италию (1 миллиард кубометров) и Албанию (200 миллионов кубометров),
– написали в Минэнергетики Азербайджана.
Таким образом Албания станет девятым европейским клиентом Азербайджана, другие восемь это:
- Италия;
- Греция;
- Болгария;
- Румыния;
- Грузия;
- Турция;
- Венгрия;
- Сербия.
К слову Сербия подписала соглашение с Азербайджаном с 2024 года о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год.