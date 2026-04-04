Клиенты "Приватбанка" до июля могут получить 2 тысячи гривен на карту
- Клиенты "Приватбанка" могут получить 2 тысячи гривен кешбэка, акция продлится до 25 июля.
- В розыгрыше автоматически участвует каждый перевод Ria от 2 тысяч гривен на карту Mastercard от "Приватбанка".
С 25 марта один из украинских банков запустил новый розыгрыш. Принять участие смогут те, кто получает международные переводы.
Как получить новый кешбэк?
Речь идет о кэшбеке суммой 2 тысячи гривен, выиграть который есть шанс вплоть до 25 июля. Детали рассказали в "Приватбанке".
Участие в розыгрыше автоматически принимает каждый перевод Ria на сумму от 2 тысяч гривен, полученный на карту Mastercard от "Приватбанка". Для этого деньги можно отправить через:
- мобильное приложение, которое доступно в 25 странах;
- или пункт обслуживания (нужный можно найти на сайте и в приложении).
Чтобы перевод автоматически зачислили на карту получателя, нужно воспользоваться сервисом Bank Deposit и указать реквизиты.
Полезно! Новым пользователям предлагают сразу получить 5% кешбэка (до 200 гривен) за первый перевод Ria через программу "Привет". Для этого в Приват24 нужно открыть соответствующее меню и нажать "+" на карте предложения, после чего появится зеленая галочка. Также можно выбрать карточку предложения и внизу экрана нажать кнопку "+ Активировать".
В конце каждого месяца акции будут выбирать 25 победителей с помощью рандомайзера, а кэшбек в виде 2 тысяч гривен автоматически зачислят на гривневую карту Mastercard.
Первый этап – с 25 марта по 24 апреля включительно (но список победителей опубликуют до 20 мая);
второй этап – с 25 апреля до 24 мая включительно (список победителей – до 20 июня);
третий этап – с 25 мая до 24 июня включительно (список победителей – до 20 июля);
четвертый этап – с 25 июня до 25 июля включительно (список победителей – до 20 августа).
Напомним, недавно "Приватбанк" запустил новую функцию сканера IBAN, что позволяет автоматически распознавать номер счета из документов и быстро подставлять его в платежную форму.
Что еще стоит знать украинцам?
К слову, накануне граждан предупредили о новой мошеннической схеме с поддельными сообщениями о так называемых "денежных компенсациях" за длительные отключения света от Укрэнерго. Однако это лишь очередная манипуляция на чувствительной теме.
Также злоумышленники пытаются выманить персональные данные клиентов украинских банков с помощью фейковых "пасхальных наборов" якобы от Украинского Красного Креста.