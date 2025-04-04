Масштабный обвал Tesla на американской бирже

В первом квартале 2024 года, который длился с января по март, акции Tesla обвалились на почти 40%. Это самое большое обесценивание акций производителя электрокаров с 2022 года, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Кроме того, Tesla зафиксировала третий крупнейший спад за квартал в своей истории – 36%. Для понимания, компания вышла на биржу 15 лет назад. Производитель электрокаров из-за обвала акций потерял более 460 миллиардов долларов рыночной капитализации за первые три месяца года.

Компания Илона Маска в последние месяцы столкнулась с серьезными проблемами. В частности, производитель электрокаров столкнулся с падением продаж в Европе и рост конкуренции в секторе. Также на акции Tesla негативно влияет то, что вовлеченность Илона Маска в политические процессы.

Второй квартал для компании Tesla и Илона Маска также начался со спада на рынке. Все из-за новых пошлин США, которые 2 апреля ввел Дональд Трамп. Акции Tesla из-за тарифов США упали в цене более чем на 5%, а Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов. С начала года Маск потерял 110 миллиардов долларов.