Акции некоторых российских компаний продолжают расти после разговора Трампа и Путина

По состоянию на вечер 12 февраля, акции на московской бирже начали резко расти, отреагировав таким образом на телефонный разговор Трампа с Путиным. Интересно, что по состоянию на 13 февраля рост некоторых компаний продолжается.

Что происходит с Мосбиржей и акциями российских компаний

Индекс московской биржи

На момент написания материала, по состоянию на 13 февраля, Индекс московской биржи продолжал расти. Если вчера, 12 февраля, он взлетел до 3100 пунктов, то сегодня рост произошел уже до 3 220 пунктов, передает 24 Канал.

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Напоминаем! Общение Дональда Трампа с Путиным продолжалось почти полтора часа, однако это сразу повлияло на рост акции нескольких российских банков, компаний и бирж.



Динамика Индекса Мосбиржи после разговора Трампа и Путина / Скриншот с сайта TrandingView

Российские компании

Среди российских компаний 12 февраля акции существеннее всего выросли у "Газпрома", Сбербанка, Лукойл, Роснефть, Аэрофлот и тому подобное. В то же время по данным TradingView, по состоянию на 13 февраля, рост акций продолжается у "Газпрома", зато акции Лукойл и Сбербанк падают.



Как выросли акции российских компаний 13 февраля / Скриншот с сайта TradingView

Курс рубля к доллару

Отреагировал на разговор Трампа и Путина и курс рубля, который вырос с 90,7 рубля до 94 рубля за доллар. Однако на сегодня цена вернулась к своему показателю в 90,7 рубля.