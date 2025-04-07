Банки и акции предметов роскоши: как фондовый рынок Франции реагирует на торговые войны
- Фондовый рынок Франции обвалился до самого низкого уровня за 17 месяцев из-за таможенных сборов Дональда Трампа.
- Финансовый сектор и акции предметов роскоши понесли значительные потери, в частности Societe Generale, Credit Agricole, Kering, Hermes, и LVMH.
Паника на фондовых рынках, которая была вызвана новыми таможенными пошлинами Дональда Трампа, набрала обороты в воскресенье, 6 апреля. Продолжение этой истории произошло и в понедельник, 7 апреля. Таким образом, индекс фондового рынка Франции опустился до почти 7 000 пунктов, достигнув самого низкого уровня за 17 последних месяцев.
Как упала фондовая биржа Франции
Настроения инвесторов остаются слабыми на фоне растущих опасений, что тарифная политика Дональда Трампа может перерасти в полномасштабную глобальную рецессию. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на La Tribune, только Парижская фондовая биржа утром уже упала на 6,19%.
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По данным Trading Economics, по состоянию на 14:00, главный фондовый индекс Франции CAC 40 упал до 6 947 пунктов.
- Известно, что большинство секторов "ушли в минус", а финансовый сектор был одним из худших.
- Один из крупнейших французских финансовых конгломератов, Societe Generale, и крупнейший банк и одна из крупнейших компаний Франции, Credit Agricole, упали на 8,3%.
- BNP Paribas упал на 5,9%, а AXA упал на 5,1%.
- Акции предметов роскоши также подверглись значительному удару: Kering упал на 8,6%, Hermes упал на 5,2%, а LVMH потерял 5%.
Интересно! Несмотря на такую реакцию мира на введенные пошлины, администрация Трампа не намерена отступать. Сам Трамп заявил, что "иногда нужно принять лекарства, чтобы что-то исправить".