Китайские акции стремительно дорожают на фондовой бирже

Акции китайских технологических компаний стремительно растут в цене. Это связывают с бешеным успехом компании DeepSeek в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Обратите внимание Какие доллары реально обменять без проблем: правила, что помогут каждому

За последний месяц Индекс Hang Seng Tech, который включает 30 крупнейших технологических компаний Гонконга, вырос на 25%. Добавляют, что акции технологических компаний из компаний войдя в фазу "бычьего рынка". Напомним, что инвесторы-"быки" активизируются именно во время роста рынка.

Индекс Hang Seng Tech демонстрирует значительно лучшие результаты на фондовом рынке, чем американский индекс Nasdaq 100, который за аналогичный период вырос на 4,4%. При этом акции "Большой семерки" – Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla – зафиксировали спад на 0,5%.

Среди китайских технологических компаний наибольший рост зафиксировали такие:

Alibaba;

Xiaomi;

Baidu;

BYD;

JD.com;

Meituan.

В среднем акции компаний подорожали на 6% – 43%. Лидером по подорожанию ценных бумаг является Xiaomi, тогда как наименьший прирост зафиксировала компания Alibaba, которая объявила о сотрудничестве с Apple в сфере искусственного интеллекта.