Все из-за США: акции европейских компаний летят вниз
- Акции европейских аэрокосмических и оборонных компаний упали почти на 3% из-за давления со стороны США, связанного с попытками завершить российско-украинскую войну.
- Индекс STOXX Aerospace and Defence Index снизился на 2,6%, а акции таких компаний, как Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo и Saab, потеряли от 4% до 7%.
В среду акции аэрокосмических и оборонных компаний в Европе упали на почти 3%. Такая ситуация возникла на фоне давления со стороны США.
Из-за чего падают акции европейских компаний?
Давление США возникло на фоне новых попыток завершить российско-украинскую войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Это давление также вызвало рост стоимости государственных облигаций Украины.
Украина получила "сигналы" по ряду предложений США о прекращении войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией,
– сообщил агентству Reuters высокопоставленный украинский чиновник.
Какие именно изменения произошли на фоне этой ситуации:
- Индекс STOXX Aerospace and Defence Index упал на 2,6%. Это самое большое однодневное падение за более чем месяц. Нужно понимать, что этот показатель опустился до самого низкого уровня с начала сентября.
- Наиболее всего падение коснулось таких акций: Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo, а также – Saab. Там потери составили: от 4% до 7%.
Какова основная причина падения этих акций?
Несколько трейдеров указали, что, вероятно, давление возникло из-за статьи Politico. В этом материале есть информация, о возможной рамочной сделке, в отношении Украины.
Заметим, что снова возникло предложение уступить украинские территории, чтобы Москва прекратила агрессию. Однако пока детали этого соглашения неизвестны.
Что известно о новом плане мира в Украине?
Белый дом хочет решить вопрос завершения войны в Украине в ближайшее время. Более того, вероятно, США планируют согласовать этот план только с Москвой.
Уже стало известно, что этот план не учитывает мнение Украины и европейских союзников. Белый дом должен опубликовать соглашение вскоре.
Вашингтон сообщил, что сейчас этот план имеет 28 пунктов. Америкнаськи чиновники говорят о необходимости осуществить значительные уступки как со стороны Украины, так и России. К тому же чиновник США отмети, что сейчас план на этапе согласования с ключевыми сторонами.