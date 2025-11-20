Из-за чего падают акции европейских компаний?

Давление США возникло на фоне новых попыток завершить российско-украинскую войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Это давление также вызвало рост стоимости государственных облигаций Украины.

Украина получила "сигналы" по ряду предложений США о прекращении войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией,

– сообщил агентству Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

Какие именно изменения произошли на фоне этой ситуации:

Индекс STOXX Aerospace and Defence Index упал на 2,6%. Это самое большое однодневное падение за более чем месяц. Нужно понимать, что этот показатель опустился до самого низкого уровня с начала сентября.

Наиболее всего падение коснулось таких акций: Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo, а также – Saab. Там потери составили: от 4% до 7%.

Какова основная причина падения этих акций?

Несколько трейдеров указали, что, вероятно, давление возникло из-за статьи Politico. В этом материале есть информация, о возможной рамочной сделке, в отношении Украины.

Заметим, что снова возникло предложение уступить украинские территории, чтобы Москва прекратила агрессию. Однако пока детали этого соглашения неизвестны.

Что известно о новом плане мира в Украине?