Усе через США: акції європейських компаній летять вниз

У середу акції аерокосмічних і оборонних компаній в Європі впали на майже 3%. Така ситуація виникла на тлі тиску з боку США.

Через що падають акції європейських компаній?

Тиск США виник на фоні нових спроб завершити російсько-українську війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Цей тиск також спричинив зростання вартості державних облігацій України.

Україна отримала "сигнали" щодо низки пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з Росією,

– повідомив агентству Reuters високопоставлений український чиновник.

Які саме зміни відбулися на фоні цієї ситуації:

Індекс STOXX Aerospace and Defence Index впав на 2,6%. Це найбільше одноденне падіння за більш як місяць. Потрібно розуміти, що цей показник опустився до найнижчого рівня з початку вересня.

Найбільше падіння торкнулося таких акцій: Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo, а також – Saab. Там втрати склали: від 4% до 7%.

Яка основна причина падіння цих акцій?

Декілька трейдерів вказали, що, імовірно, тиск виник через статтю Politico. У цьому матеріалі є інформація, щодо можливої рамкової угоди, відносно України.

Зауважимо, що знову виникла пропозиція поступитись українськими територіями, аби Москва припинила агресію. Проте поки що деталі цієї угоди невідомі.

Що відомо про новий план миру в Україні?