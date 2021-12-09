Аналитик Morgan Stanley Кэти Губерт повысила целевую цену акций Apple до 200 долларов за штуку. Ранее она оценивала эти активы в 164 доллара, но в течение последних месяцев они продемонстрировали прекрасные результаты, превзойдя эту цель.

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Новые успехи Apple

Кэти Губерт также прогнозирует рост поставок iPhone в декабре на 4% до 83 миллионов по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, компания Apple не испытала тех же проблем с цепью поставок, с которыми она столкнулась в третьем квартале этого года. Кроме того, аналитик Morgan Stanley отметила, что активы Apple сейчас покупают, поскольку компания выходит на новые "территории":

автономные транспортные средства;

дополненная реальность.

Тема Как сообщает TheStreet , крупнейшая в мире технологическая компания активно работает над планами по созданию беспилотного автомобиля и может представить дебютную модель в начале 2025 года. В то время, как аналитик Wedbush Дэн Айвз сказал в августе, что так называемая Apple Car – это только вопрос времени.

Новые успехи Apple / Фото Unsplash

Что происходит с акциями Apple

7 декабря акции Apple спустя несколько часов после открытия рынка выросли на 2,5% . В итоге стоимость ценных бумаг американской компании достигла нового исторического максимума на тот момент – 171,58 доллара за акцию. В целом с начала 2021 года акции техгиганта подорожали более чем на 28% . Цена активов Apple продолжает идти вверх: