Аналітикиня Morgan Stanley Кеті Губерт підвищила цільову ціну акцій Apple до 200 доларів за штуку. Раніше, вона оцінювала ці активи у 164 долари, але протягом останніх місяців вони продемонстрували прекрасні результати, перевершивши цю ціль.
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Нові успіхи Apple
Кеті Губерт також прогнозує зростання поставок iPhone у грудні на 4% до 83 мільйонів у порівнянні з минулим роком. За словами експертки, компанія Apple не відчула тих же проблем з ланцюгом постачання, з якими вона зіткнулася в третьому кварталі цього року. Крім того, аналітикиня Morgan Stanley зауважила, що активи Apple зараз купують, оскільки компанія виходить на нові "території":
- автономні транспортні засоби;
- доповнена реальність.
Нові успіхи Apple / Фото Unsplash
Що відбувається з акціями Apple
7 грудня акції Apple через кілька годин після відкриття ринку зросли на 2,5%. У результаті вартість цінних паперів американської компанії досягла нового історичного максимуму на той момент – 171,58 долара за акцію. Загалом з початку 2021 року акції техгіганта подорожчали більше ніж на 28%. Ціна активів Apple продовжує йти вгору:
- наразі вони коливаються на рівні 175,08 долара за штуку, інформує Nasdaq;
- ринкова капіталізація Apple становить 2,87 трильйона доларів.