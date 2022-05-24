Компания Airbnb планирует реализовать этот план в Китае до начала этого лета. Кроме того, на это решение повлияли также сложности, связанные с пандемией, возникавшие в течение последних нескольких лет и рост конкуренции со стороны китайского бизнеса.

Достойно внимания Глава ЕЦБ заявила, что криптовалюты "не стоят ничего", и обратилась к миру с призывом

Airbnb уходит с внутреннего рынка Китая

Компания, специализирующаяся на аренде жилья, свернет свою работу с бронированиями на внутреннем китайском рынке. Этот сервис начал работать в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с конкуренцией от внутренних игроков, которая становилась все мощнее.

К теме! Источники сообщают, что этот сегмент изначально был дорогостоящим и сложным для оперирования. Пандемия лишь усложнила данную ситуацию и усугубила влияние этих вызовов.

По данным Airbnb, бизнес в Китае приносил компании лишь 1% от общего дохода в последние годы, несмотря на попытки популяризировать бренд на рынке. Однако цель компании сфокусироваться на предоставлении услуг для людей, которые будут путешествовать из Китая.

Несмотря на то, что эта индустрия начала восстанавливаться после пандемии, поскольку все больше стран отказываются от коронавирусных ограничений и карантинов. Однако в Китае, который имеет очень строгую так называемую "нулевую политику" по вирусу, ситуация несколько иная. Это также усложнило работу для Airbnb на этом рынке.

Источники рассказали, что услуги для выезжающих за границу китайских путешественников давали сервису больше возможностей заработать и компания сосредоточит усилия на обслуживании выездного туризма. Тем не менее, Airbnb сохранит свой офис в Пекине с сотнями работников. Компания никак не прокомментировала эту информацию.

На момент создания этого материала стоимость акций Airbnb колеблется на уровне 106,56 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 68,65 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance .

Интересно – в США показали, как отправляют оружие для Украины: смотреть видео