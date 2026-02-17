Планирует стать энергетически независимой: Турция делает новый шаг
- Турция отправила буровое судно Çağrı Bey в Сомали для разведки нефти и природного газа, стремясь к энергонезависимости.
- Судно сможет пробурить скважину глубиной 12 тысяч метров, а его маршрут продлится примерно 45 дней.
Турция отправила к восточным берегам Африканского континента Сомали поисково-исследовательское и буровое судно под названием Çağrı Bey. Оно должно осуществить важную разведку.
Что известно о добыче нефти Турцией возле Сомали?
Планируется разведка залежей нефти и природного газа на этой территории, сообщил турецкий министр Алпарслан Байрактар на своей странице в Х.
На участке, который исследовал Oruç Reis, эстафету теперь перенимает Çağrı Bey. Для выполнения первой глубоководной буровой миссии Турции за пределами "Голубой Родины" наше буровое судно Çağrı Bey отправится в Сомали.
Справка: "Голубая Родина" – это морская геополитическая доктрина Турции. Фактически, так обозначается стратегия страны в этом секторе.
Как указал Байрактар, для Турции эта разведка чрезвычайно важна. Ведь страна стремится к энергонезависимости.
Судно Çağrı Bey отправилось в воскресенье. В целом его маршрут продлится примерно 45 дней, сообщает TRT Haber.
Интересно! Çağrı Bey – сверхглубокое бурильное судно, которое относится к 7 поколению. Именно оно способно пробурить скважину глубиной 12 тысяч метров.
Как Турция разведывает эту территорию?
Еще в октябре 2024 года судно Oruç Reis уже собрало данные в 3 отдельных морских зонах. Разведка происходила на площади, которая достигает – 5 тысяч квадратных километров.
Oruç Reis отправился на разведку в сопровождении двух фрегатов ВМС Турции. Весь этот процесс происходил с соблюдением меморандума о взаимопонимании. Напомним, этот документ в марте 2024 подписали министерство энергетики и природных ресурсов Турции и министерство нефти и минеральных ресурсов Сомали.
Именно на основе собранных данных, Çağrı Bey будет проводить свою деятельность. В частности – бурильные работы.