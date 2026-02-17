Планирует стать энергетически независимой: Турция делает новый шаг

Турция отправила к восточным берегам Африканского континента Сомали поисково-исследовательское и буровое судно под названием Çağrı Bey. Оно должно осуществить важную разведку.

Что известно о добыче нефти Турцией возле Сомали?

Планируется разведка залежей нефти и природного газа на этой территории, сообщил турецкий министр Алпарслан Байрактар на своей странице в Х.

Алпарслан Байрактар Министр энергетики и природных ресурсов Турции На участке, который исследовал Oruç Reis, эстафету теперь перенимает Çağrı Bey. Для выполнения первой глубоководной буровой миссии Турции за пределами "Голубой Родины" наше буровое судно Çağrı Bey отправится в Сомали.

Справка: "Голубая Родина" – это морская геополитическая доктрина Турции. Фактически, так обозначается стратегия страны в этом секторе.

Как указал Байрактар, для Турции эта разведка чрезвычайно важна. Ведь страна стремится к энергонезависимости.

Судно Çağrı Bey отправилось в воскресенье. В целом его маршрут продлится примерно 45 дней, сообщает TRT Haber.

Интересно! Çağrı Bey – сверхглубокое бурильное судно, которое относится к 7 поколению. Именно оно способно пробурить скважину глубиной 12 тысяч метров.

Как Турция разведывает эту территорию?