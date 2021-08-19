В Белом доме отметили, что представители "Талибана" не смогут получить доступ к любым резервам Афганистана , которые находятся на территории США. Кроме того, Вашингтон прекратил поставлять доллар в страну на юге Центральной Азии.

Примечательно Рост европейских фондовых индексов: на что обратить внимание инвесторам

Талибы не смогут получить доступ к резервам центробанка Афганистана

Центральные банки, особенно в развивающихся странах, часто размещают свои активы за рубежом. Обычно, средства хранят в таких учреждениях, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка (FRBNY) или Банк Англии. Согласно последнему финансовому отчету, золотовалютные резервы центрального банка Афганистана (DAB) оценивается в 10 миллиардов долларов:

Эти активы включают 1,3 миллиарда долларов в золоте и 362 миллионов долларов в международных валютах.

На июль вложения банка составляли 6,1 миллиарда долларов. Подробностей относительно инвестиций в отчете нет, но разбивка в отчете на конец года показала, что большинство из них – это казначейские облигации США и векселя. Ценные бумаги хранятся в Турции, США, Швейцарии.

В июне Международный валютный фонд оценил активы Афганистана в 9,5 миллиарда долларов.

Исполняющий обязанности главы афганского центробанка Аджмала Ахмади, который 15 августа покинул страну, заявил, что международные резервы Афганистана составляют 9 миллиардов долларов.

Талибы не получат доступ к резервам центробанка Афганистана / Фото Unsplash

Мы можем сказать, что доступные талибам средства составляют примерно 0,1-0,2% от общих международных резервов Афганистана. Немного,

– написал чиновник в твитер .

BBC пишет, что сбережения DAB в иностранной валюте в июне составляли примерно в 362 миллионов долларов. Эти средства хранились в главных офисах, филиалах банка и президентском дворце в Афганистане, и они сейчас находятся в руках "Талибана". Банк также сохраняет небольшое количество золотых слитков и серебряных монет в своих хранилищах, и клад из золотых украшений и монет, которым более 2000 лет.