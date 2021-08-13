Adidas продаст Reebok за 2,5 миллиарда долларов. Это на 1,3 миллиарда долларов меньше, чем та сумма, которую компания заплатила за бренд в 2006 году, чтобы конкурировать с Nike.

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Adidas продаст Reebok

Бренд кроссовок Reebok приобретет конгломерат Authentic Brands Group, который также стоит за такими брендами, как Brooks Brothers, Aeropostale и Forever 21 . Согласно официальным документам , семейная корпорация в планах осуществить публичный дебют, и это может произойти уже этим летом.

Мы считаем, что бренд Reebok будет хорошие возможности для долгосрочного успеха после смены собственника,

– заявил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

В Adidas ожидают, что партнерам удастся поставить финальные подписи в первом квартале 2022 года. Представители компании добавили, что планируют разделить большую часть средств от продажи со своими акционерами. По данным Yahoo! Finance , сейчас акции Adidas стоят почти 375 долларов (319 евро) за каждую. Рыночная капитализация компании составляет 62 миллиарда евро или 72 миллиарда долларов.

Adidas продаст Reebok за 2,5 миллиарда долларов / Фото Unsplash