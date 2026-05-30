Именно с этой банкнотой евро могут возникнуть проблемы: проверьте заначку
ЕЦБ принял решение вывести 500 евро из обращения еще в 2019 году. Эти изменения обосновали тем, что именно такую банкноту часто подделывали и использовали в мошеннических целях.
Можно ли использовать 500 евро сейчас?
Сейчас 500 евро можно использовать. В том числе для расчетов, сообщает Европейский центральный банк.
Читайте также Какие банкноты евро принимают в Украине в 2026 году
Обратите внимание! Такую банкноту также разрешено обменять.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает регулятор.
Заметим, 500 евро принадлежали именно к первой серии евро. Она была введена в обращение 1 января 2002 года.
Всего существует 2 серии евро. Вторая получила название "Европа" из-за своего оформления. Ведь на купюрах из этой серии изображена принцесса Европы.
Что важно знать об обмене евро сейчас?
Сейчас в Украине запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты. При условии, что они являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым и происходят обменные операции.
Еще в 2023 году НБУ отменил понятие незначительно изношенной валюты. Таким образом регулятор стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки купюр.
Значительно изношенную валюту отдают на инкассо. Это процесс обмена при котором взимается комиссия. Соответственно, вы получите не всю сумму в результате этой процедуры.