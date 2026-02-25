Принимают ли 500 евро в Украине сейчас
- 500 евро сейчас принимают в Украине и эта банкнота действующая.
- ЕЦБ выводит банкноту 500 евро из обращения из-за частых случаев мошенничества и подделок.
500 евро в Украине принимают. Сейчас эта банкнота действующая и может использоваться. В то же время ЕЦБ продолжает выводить купюру этого номинала из обращения.
Что важно знать о 500 евро?
500 евро относятся к первой серии евровалюты, которая вошла в обращение 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.
Читайте также НБУ вводит в обращение новую банкноту 200 гривен: какая на ней будет надпись
Интересно! В первую серию в целом вошли номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
Во вторую серию банкнота 500 евро не вошла. Там присутствуют номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Выпускалась эта серия с 2013 по 2019 годы.
Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– сообщал ЕЦБ.
Почему 500 евро выводят из обращения?
500 евро захотели вывести из обращения, потому что такая банкнота часто использовалась в мошеннических целях. Именно эту купюру часто подделывали, сообщает Европейский центральный банк.
Сейчас эта банкнота подлежит свободному использованию. К тому же ее разрешено свободно обменивать.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает ЕЦБ.
Как можно обменять 500 евро сейчас?
Результат обмена в первую очередь зависит от состояния банкноты. Если купюра 500 евро имеет небольшие повреждения, это не играет роли.
Дело в том, что в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная купюра". Таким образом регулятор стремился избежать влияния человеческого фактора на проверку банкноты.
Банкноту с признаками значительного износа отдают на инкассо. Это довольно длительная во времени процедура, которая происходит по тарифам финучреждения.