Эту монету можно продать по действительно высокой цене: она стоит более 10 тысяч
Некоторые украинские монеты можно продать по действительно высокой цене. Эти копейки отличаются от других из-за определенных нюансов. Например, дефектов или брака, возникшего в процессе производства.
Какие 50 копеек можно продать дорого?
Дорого продать можно 50 копеек 1992 года, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
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Как выглядят дорогие 50 копеек 1992 года / Скриншот "Монеты-ягодки"
Речь идет именно о разновидности такой монеты – 2.1БАм. Она довольно редкая, в чём заключаются её особенности:
- маленький и толстый герб;
- в грозди №3 – 4 ягоды;
- верх правого нижнего листа имеет зазубрину;
- третье зерно первого колоса замкнуто.
Отметим, что дорого можно продать именно те монеты, которые соответствуют всем приведённым выше критериям. Если опираться на данные "Виолиты" и "Монеты ИТК", цена такого экземпляра составляет в среднем от 9 000 до 11 000 гривен.
Очень похожи на 2,1БАм разновидности — 1БАм, 1БАк, 1БАс. У них также 4 ягоды в третьей грозди. Однако они имеют на аверсе тонкий герб. Такие виды монет довольно распространены, поэтому – не столь ценны.
Как подготовить монеты к продаже?
- Перед продажей монеты нужно подготовить. Однако их не следует мыть или чистить с помощью абразивных средств. Это только снизит цену.
- Лучше всего – просто правильно хранить монету. В частности, так, чтобы на нее не попадал прямой солнечный свет. При продаже стоит сделать много фото и видео, где хорошо видно состояние экземпляра.