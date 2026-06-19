Эту монету можно продать по действительно высокой цене: она стоит более 10 тысяч

Некоторые украинские монеты можно продать по действительно высокой цене. Эти копейки отличаются от других из-за определенных нюансов. Например, дефектов или брака, возникшего в процессе производства.

Какие 50 копеек можно продать дорого?

Дорого продать можно 50 копеек 1992 года, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Как выглядят дорогие 50 копеек 1992 года / Скриншот "Монеты-ягодки"

Речь идет именно о разновидности такой монеты – 2.1БАм. Она довольно редкая, в чём заключаются её особенности:

маленький и толстый герб;

в грозди №3 – 4 ягоды;

верх правого нижнего листа имеет зазубрину;

третье зерно первого колоса замкнуто.

Отметим, что дорого можно продать именно те монеты, которые соответствуют всем приведённым выше критериям. Если опираться на данные "Виолиты" и "Монеты ИТК", цена такого экземпляра составляет в среднем от 9 000 до 11 000 гривен.

Очень похожи на 2,1БАм разновидности — 1БАм, 1БАк, 1БАс. У них также 4 ягоды в третьей грозди. Однако они имеют на аверсе тонкий герб. Такие виды монет довольно распространены, поэтому – не столь ценны.

Как подготовить монеты к продаже?