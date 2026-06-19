Які 50 копійок можна дорого продати?

Дорого продати можна 50 копійок 1992 року, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Як виглядають дорогі 50 копійок 1992 року / Скриншот "Монети-ягідки"

Йдеться саме про різновид такої монети – 2.1БАм. Він доволі рідкісний, в чому його особливості:

малий та товстий герб;

у гроні №3 – 4 ягоди;

верх правого нижнього листа має зазублину;

третє зерно першого колоса замкнене.

Зауважимо, дорого можна продати самі ті монети, які відповідають усім наведеним вище критеріям. Якщо спиратися на дані "Віоліті" та "Монети ІТК", ціна такого екземпляра складає в середньому від 9 000 до 11 000 гривень.

Дуже схожі на 2.1БАм різновиди – 1БАм, 1БАк, 1БАс. Вони також мають 4 ягоди у третій гроні. Проте у них на аверсі тонкий герб. Такі види монет доволі поширені, тому вони не є настільки цінними.

Як підготувати монети до продажу?