Які 50 копійок можна дорого продати?
Дорого продати можна 50 копійок 1992 року, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
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Як виглядають дорогі 50 копійок 1992 року / Скриншот "Монети-ягідки"
Йдеться саме про різновид такої монети – 2.1БАм. Він доволі рідкісний, в чому його особливості:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- малий та товстий герб;
- у гроні №3 – 4 ягоди;
- верх правого нижнього листа має зазублину;
- третє зерно першого колоса замкнене.
Зауважимо, дорого можна продати самі ті монети, які відповідають усім наведеним вище критеріям. Якщо спиратися на дані "Віоліті" та "Монети ІТК", ціна такого екземпляра складає в середньому від 9 000 до 11 000 гривень.
Дуже схожі на 2.1БАм різновиди – 1БАм, 1БАк, 1БАс. Вони також мають 4 ягоди у третій гроні. Проте у них на аверсі тонкий герб. Такі види монет доволі поширені, тому вони не є настільки цінними.
Як підготувати монети до продажу?
- До продажу монети потрібно підготувати. Проте їх не треба мити або чистити за допомогою абразивних засобів. Це лише зменшить ціну.
- Найкраще – просто правильно зберігати монету. Зокрема так, аби на неї не потрапляло пряме сонячне світло. При продажі варто зробити багато фото та відео, де добре видно стан екземпляра.