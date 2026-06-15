Эту копейку можно продать дорого: проверьте копилку

25 копеек 2001 года действительно можно продать дорого. Дело в том, что они входили в годовой набор НБУ "Оборотные монеты Украины". То есть такой экземпляр довольно редкий.

Что известно об этих 25 копейках?

Вероятность найти в обращении такие 25 копеек крайне мала, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Нужно понимать, что набор НБУ "Оборотные монеты Украины" выпускали к 10-летию регулятора. Тираж составил всего 5 тысяч штук.

Именно из-за этого стоимость таких монет довольно высока. Сейчас они стоят от 1 000 до 2 500 гривен, если опираться на данные аукциона Виолити.

На конечную цену экземпляра влияют следующие факторы:

состояние;

упаковка (обычно их продают в банковской запайке или специальном защитном холдере).

Отметим, к продаже монеты важно правильно подходить. В частности, не стоит пытаться ее дополнительно очищать, например, с помощью абразивных и химических средств. Также нужно сделать подробные видео и фото при хорошем освещении. Это поможет лучше презентовать товар.

Какие 25 копеек считаются самыми дорогими?