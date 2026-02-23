НБУ принял решение: так теперь выглядят 200 гривен
- С 25 февраля 2026 года введут в обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен с лозунгом "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" на обратной стороне.
- Чтобы получить новые банкноты, не нужно обменивать старые.
С 25 февраля 2026 года будут введены в обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. НБУ принял соответствующее решение. Изменения произошли в рамках планового выпуска.
Что известно о новых 200 гривнах?
Теперь в правой верхней части на оборотной стороне купюр номиналом 200 гривен размещен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", сообщает НБУ.
Заметим, что именно с 25 февраля регулятор начнет выдачу модифицированных банкнот:
- украинским банкам;
- инкассаторским компаниям;
- а также – компаниям по обработке наличности.
Обратите внимание! Обменивать старые банкноты на новые модифицированные не нужно.
Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины,
– подчеркнул Нацбанк.
То есть, эти купюры могут применяться для всех видов платежей, создания вкладов, зачисления на счета и так далее. Фактически, такая банкнота не отличается ничем от старого образца, кроме нанесенного лозунга. В частности, на обновленной купюре:
- сохранены элементы дизайна;
- и защиты, соответствующие стандарту для банкнот номиналом 200 гривен, которые выпускались с 2019 года, как они выглядят можно найти на сайте НБУ.
Когда впервые появились модифицированные банкноты?
Выпуск модифицированных банкнот начался еще в августе 2024 года. Эти изменения были связаны с 33-й годовщиной независимости Украины. Именно тогда на некоторых купюрах появился лозунг – "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
С 8 августа 2024 года появились модифицированные банкноты 500 и 1000 гривен. А с 23 числа вышли – 50 гривен.
Уже в 2025 году состоялся выпуск модифицированных банкнот номиналом 20 гривен. Он начался с 21 августа.
Важно! Выпуск модифицированных банкнот номиналом 100 гривен пока не планируется.