НБУ принял решение: так теперь выглядят 200 гривен

С 25 февраля 2026 года будут введены в обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. НБУ принял соответствующее решение. Изменения произошли в рамках планового выпуска.

Что известно о новых 200 гривнах?

Теперь в правой верхней части на оборотной стороне купюр номиналом 200 гривен размещен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", сообщает НБУ.

Читайте также Облигации 2026: риск остаться ни с чем или возможность заработать

Заметим, что именно с 25 февраля регулятор начнет выдачу модифицированных банкнот:

украинским банкам;

инкассаторским компаниям;

а также – компаниям по обработке наличности.

Обратите внимание! Обменивать старые банкноты на новые модифицированные не нужно.

Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины,

– подчеркнул Нацбанк.

То есть, эти купюры могут применяться для всех видов платежей, создания вкладов, зачисления на счета и так далее. Фактически, такая банкнота не отличается ничем от старого образца, кроме нанесенного лозунга. В частности, на обновленной купюре:

сохранены элементы дизайна;

и защиты, соответствующие стандарту для банкнот номиналом 200 гривен, которые выпускались с 2019 года, как они выглядят можно найти на сайте НБУ.

Когда впервые появились модифицированные банкноты?

Выпуск модифицированных банкнот начался еще в августе 2024 года. Эти изменения были связаны с 33-й годовщиной независимости Украины. Именно тогда на некоторых купюрах появился лозунг – "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

С 8 августа 2024 года появились модифицированные банкноты 500 и 1000 гривен. А с 23 числа вышли – 50 гривен.

Уже в 2025 году состоялся выпуск модифицированных банкнот номиналом 20 гривен. Он начался с 21 августа.

Важно! Выпуск модифицированных банкнот номиналом 100 гривен пока не планируется.