НБУ ухвалив рішення: відбудеться випуск нових банкнот номіналом 200 гривень

З 25 лютого 2026 року буде введено в обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень. НБУ ухвалив відповідне рішення. Зміни відбулися в рамках планового випуску.

Що відомо про нові 200 гривень?

Тепер у правій верхній частині на зворотному боці купюр номіналом 200 гривень розміщено гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", повідомляє НБУ.

Який вигляд мають нові 200 гривень / Скриншот з сайту НБУ

Зауважимо, що саме з 25 лютого регулятор розпочне видачу модифікованих банкнот:

українським банкам;

інкасаторським компаніям;

а також – компаніям з оброблення готівки.

Зверніть увагу! Обмінювати старі банкноти на нові модифіковані непотрібно.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов'язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України,

– наголосив Нацбанк.

Тобто, ці купюри можуть застосовуватись для всіх видів платежів, створення вкладів, зарахування на рахунки і так далі. Фактично, така банкнота не відрізняється нічим від старого зразка, крім нанесеного гасла. Зокрема, на оновленій купюрі:

збережено елементи дизайну;

та захисту, що відповідають стандарту для банкнот номіналом 200 гривень, які випускалися з 2019 року, як вони виглядають можна знайти на сайті НБУ.

Коли вперше з'явилися модифіковані банкноти?

Випуск модифікованих банкнот розпочався ще у серпні 2024 року. Ці зміни було пов'язано з 33-ї річницею незалежності України. Саме тоді на деяких купюрах з'явилось гасло – "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

З 8 серпня 2024 року з'явилися модифіковані банкноти 500 та 1000 гривень. А з 23 числа вийшли – 50 гривень.

Уже у 2025 році відбувся випуск модифікованих банкнот номіналом 20 гривень. Він розпочався з 21 серпня.

Важливо! Випуск модифікованих банкнот номіналом 100 гривень поки не планується.