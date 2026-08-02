Ввели в обращение ещё до большой войны: какую монету НБУ посвятил Воздушным Силам

В первое воскресенье августа в Украине традиционно отмечают День Воздушных Сил ВСУ. Именно они защищают воздушное пространство страны, уничтожают вражеские ракеты и дроны, а также оказывают поддержку боевым действиям украинских войск.

НБУ ранее выпустил специальную монету

Впрочем, далеко не все знают, что этому роду войск посвящена отдельная памятная монета, которую Нацбанк ввел в обращение еще в 2020 году.

Специальные 10 гривен отчеканили из сплава на основе цинка:

диаметр составил 3 сантиметра, а масса – 12,4 грамма;

тогда как объявленный тираж – 1 миллион штук.

Аверс украшают малый Государственный герб, надпись "Украина", год чеканки и эмблема Воздушных Сил ВСУ в центре композиции. Под ним размещен логотип Банкнотно-монетного двора, а внизу указан номинал – 10 гривен. Ободок рифленый.

В то же время главным элементом реверса стал боевой самолет, изображенный на фоне зеркального контура другого воздушного судна.



Как выглядит памятная монета / Фото НБУ

Монета входит в серию "Вооруженные Силы Украины" и отдает дань роли Воздушных Сил в защите государства. На сайте регулятора отметили, что этот род войск является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии, а также обеспечения обороноспособности государства и его безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами.

Напомним, накануне, по случаю Дня памяти погибших в плену, Нацбанк ввел в обращение новые 10 гривен 2026 года чеканки. В центре композиции на реверсе размещена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение из оков.