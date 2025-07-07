Как выглядит монета, посвященная БПЛА Vampire

На аверсе монеты изображено поле боя со следами разрушений. В левой части – окопы, а в правой – подбитый танк врага, горящий, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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За этой динамичной картиной поля боя наблюдает силуэт дрона Vampire.

Монета "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / Фото НБУ

Реверс монеты демонстрирует гексакоптер Vampire в момент атаки – в полете во время сброса боеприпаса. Фоном служит стилизованный ливень с молниями, что передает мощность, скорость и неотвратимость ударов дрона.

Интересно! Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Номинал – 5 гривен, тираж – до 75 тысяч штук.

Как купить монету

С 8 июля 2025 года памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" можно будет заказать в интернет-магазине Национального банка Украины. Также ее постепенно начнут распространять банки-дистрибьюторы.