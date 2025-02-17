Правда или миф: существует ли купюра 1000 евро

Евро – это одна из самых известных валют в мире, которую используют более 300 миллионов человек на постоянной основе. Евро ввели в обращение более 20 лет назад и за этот период Европейский центральный банк принял ряд решений относительно валюты. В частности, речь идет о номиналах евро.

Есть ли купюра 1000 евро

Евро – это официальная валюта стран Еврозоны, которую ввели в обращение в 2002 году. На сегодня существует 7 номиналом купюр евро, которые являются действительными и имеют статус законного платежного средства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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В целом Европейский центральный банк выпустил две серии банкнот евро. Первую ввели в обращение в 2002 году с номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторую серию купюр евро ввели в обращение в 2013 году. В нее входит 6 номиналов, поскольку в 2019 году Европейский центральный решил отказаться от купюры в 500 евро. При этом Европейский центральный банк никогда не выпускал банкноты номиналом 1000 евро. Такой купюры евро просто не существует.

Сколько стоит евро сегодня

Курс евро на сегодня:

НБУ установил курс евро на уровне 43,59 гривны.

В среднем банки Украины покупают евро по курсу на уровне 43,40 гривны, а продают – за 43,97 гривны, по данным "Минфина".

По данным Google Финансы, с начала года евро подорожало на 0,80% относительно гривны. Тогда как в годовом расчете курс евро относительно гривны вырос почти на 7%.